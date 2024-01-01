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На продаж буде виставлено 160 АЗС Avias та ANP

Частина АЗС найбільшої мережі Avias та ANP виставлено на продаж. Покупцем може стати компанія, яка постачала пальне до цієї мережі.
На продаж буде виставлено 160 АЗС, які належать групі "Приват" - Auto24
Євген Гудущан
logo5 лютого, 15:54
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Найбільша українська мережа автозаправних станцій, що належить групі «Приват» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, веде підготовку до відокремлення понад 160 АЗС. Про це заявив колишній співвласник націоналізованого «ПриватБанку» Олексій Мартинов. За інформацією enkorr називають ймовірного покупця активів – Ростислава Якобсона.

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У своєму пості у соцмережі Facebook Мартинов заявив, що 165 заправок «Авіас» виставлено на продаж. «Минулого тижня українські нафтотрейдери отримали інформацію, що 165 заправок «Авіас» виставлені на продаж», – написав він.

Еnkorr володіє переліком заправних станцій, які, ймовірно, буде відокремлено від мережі. Зокрема на це вказує масове анулювання ліцензій на роздрібну торгівлю нафтопродуктами, яке відбулося останнім часом. Йдеться про 162 АЗС у всіх регіонах країни, де представлено мережу «Привату» (в останнього лишається 456 АЗС).


Географія мережі групи «Приват», яка готується до відчуження

Покупцем, швидше за все стане, компанія Ростислава Якобсона, відомого на ринку нафтопродуктів за компанією «Арстак», яка була найбільшим дистриб’ютором нафтопродуктів Кременчуцького НПЗ.

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