Автомобили из разных частей кинофраншизы продают набором.

Летом этого года стало известно, что на июнь 2022 года запланирован выход на экраны седьмого фильма о трансформерах под названием “Восхождение Звероботов”. С успехом предыдущих киноисторий о расе машин у трансформеров появились миллионы поклонников по всему миру, которые не только скупают все “мерчи” (преимущественно копеечную мелочь), но и тратят миллионы на коллекционные артефакты, имеющие отношение к фильмам.

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Портал Dupont Registry сообщает о продаже четырех автомобилей из разных частей “Трансформеров” за 2 миллиона долларов. У продавца есть сопроводительные документы, подтверждающие участие всех машин в съемочном процессе. Хотя в этом наборе действительно хорошие и ценные автомобили, без связи с фильмом они не стоили бы и одного миллиона.

Самый дорогой в коллекции Lamborghini Aventador 2014 года выпуска из фильма “Трансформеры: Время вымирания”. Автомобиль в комплектации американского рынка имеет кузов цвета Grigio Titans в сочетании с черными колесными дисками и ярко-оранжевыми тормозными суппортами. Никаких видимых признаков принадлежности к кино у него нет. Пробежал автомобиль менее 3,5 тысяч километров. Обычная цена такого автомобиля на вторичном рынке составляет 300–350 тысяч долларов.

Следующий по стоимости – спортивное купе Mercedes-Benz SLS AMG 2010 года выпуска, которое обычно в подобном состоянии стоит под 200 тысяч долларов. Этот автомобиль участвовал в третьем фильме о трансформерах – “Темная сторона Луны”. Он также ничем не выдает своей принадлежности к автоботам или десептиконам.

Американские спорткары Chevrolet Camaro и Ford Mustang GT, исполнявшие роли Бамблби и Баррикада в киновселенной трансформеров, можно найти в продаже по цене от 12 тысяч долларов (в хорошем состоянии) до примерно сотни тысяч за хорошо тюнингованный автомобиль. У дублера “шмеля” Бамблби на кузове есть маркеры для съемочной группы, с обозначением, что это первый из автомобилей для трюков. А вот “Мустанг” в ливрее полиции, с расширенным кузовом, спецсигналами и лозунгом, прославляющим Мегатрона на борту, сразу дает понять, кто он.

Фото: автомобили-киногерои, выставленные на продажу / Dupont Registry