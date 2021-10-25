Это дорожная версия раллийного болида Lancia 037 группы B с серийным номером ZLA151R000000001.

BH Auction в Японии предлагает Lancia 037 Stradale с VIN-номером ZLA151R000000001 – одна из 217 машин, собранных на туринском заводе Lancia в 1982 году. Пробег первого из выпущенных Lancia 037 Stradale составляет лишь 544 километра, что, вкупе с уникальным серийным номером, позволяет прогнозировать рекордную цену продажи.

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По условиям участия в Чемпионате мира по ралли производителям нужно было создавать свои болиды на основе своих серийных моделей. Lancia пошла от обратного и сначала разработала гоночный болид, а затем на его основе построила гражданскую версию спорткара для дорог общего пользования. Дорожная версия получила обозначение Stradale, от итальянского strada – дорога.

Каждый из 217 выпущенных автомобилей собирался почти полностью вручную. В основе лежит кузов серийного купе Lancia Beta Monte Carlo от него позаимствовали центральную часть, к которой спереди и сзади приварили оригинальные трубчатые подрамники с подвесками на двойных рычагах. За кабиной продольно установлен 2-литровый мотор Fiat-Abarth с 16-клапанной головкой, системой смазки с сухим картером и приводным компрессором Volumex. Агрегат развивает мощность в 205 лошадиных сил.

Интересно, что машина с VIN-номером ZLA151R000000001 уцелела, хотя два следующих экземпляра были разбиты в ходе сертификационных краш-тестов. Еще один интересный аспект этого купе – до 1999 года автомобиль не был зарегистрирован, пока нынешний собственник не приобрел его у итальянского дилера Autopool Prete S.r.l. Хотя сейчас автомобиль выглядит так, будто был собран вчера, на тайном складе итальянского дилера он простаивал без дела не менее 10 лет и успел укрыться толстым слоем пыли.

Последние же 18 лет автомобиль провел в Японии, где владелец сдувал с него пылинки в прямом и переносном смысле. Было проведено тщательное восстановление компонентов, которые пострадали от времени, все заменены оригинальными запчастями. Реставрационные работы были закончены в июне 2019 года.

Рекорд для Lancia 037 Stradale на аукционе до этого времени – 770 тысяч евро. Но ни один из проданных ранее автомобилей не был настолько особенным, как этот, поэтому можно ожидать рекордную сумму на торгах. Аукцион стартует 25 октября.

Фото: Lancia 037 Stradale с VIN-номером ZLA151R000000001 / BH Auction