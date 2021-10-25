Це дорожня версія ралійного боліда Lancia 037 групи B з серійним номером ZLA151R000000001.

BH Auction у Японії пропонує Lancia 037 Stradale з VIN-номером ZLA151R000000001 – один із 217 машин, зібраних на туринському заводі Lancia у 1982 році. Пробіг першого з випущених Lancia 037 Stradale становить лише 544 кілометри, що, вкупі з унікальним серійним номером, дозволяє прогнозувати рекордну ціну продажу.

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За умовами участі у Чемпіонаті світу з ралі виробникам потрібно було створювати свої боліди на основі своїх серійних моделей. Lancia пішла від зворотного і спочатку розробила гоночний болід, а потім на його основі побудувала цивільну версію спорткара для доріг загального користування. Дорожня версія отримала позначення Stradale, від італійського strada – дорога.

Кожен з 217 випущених автомобілів збирався майже повністю вручну. В основі лежить кузов серійного купе Lancia Beta Monte Carlo: від нього запозичили центральну частину, до якої спереду і ззаду приварили оригінальні трубчасті підрамники з підвісками на подвійних важелях. За кабіною поздовжньо встановлений 2-літровий мотор Fiat-Abarth з 16-клапанною головкою, системою змащення із сухим картером та приводним компресором Volumex. Агрегат розвиває потужність у 205 кінських сил.

Цікаво, що машина з VIN-номером ZLA151R000000001 вціліла, хоча два наступних примірники були розбиті в ході сертифікаційних краш-тестів. Ще один цікавий аспект цього купе – до 1999 року автомобіль не був зареєстрований, поки нинішній власник не придбав її в італійського дилера Autopool Prete S.r.l. Хоча зараз автомобіль виглядає так, наче був зібраний учора, на таємному складі італійського дилера він простоював без діла щонайменше 10 років і встиг вкритись товстим шаром пилу.

Останні ж 18 років автомобіль провів у Японії, де власник здував з нього пилинки в прямому і переносному сенсі. Було проведене ретельне відновлення компонентів, які постраждали від часу, усі замінені оригінальними запчастинами. Реставраційні роботи були закінчені в червні 2019 року.

Рекорд для Lancia 037 Stradale на аукціоні до цього часу – 770 тисяч євро. Але жоден із проданих раніше автомобілів не був настільки особливим, як цей, тому можна очікувати рекордної суми на торгах. Аукціон стартує 25 жовтня.

Фото: Lancia 037 Stradale з VIN-номером ZLA151R000000001 / BH Auction