Автомобілі з різних частин кінофраншизи продають набором.

Влітку цього року стало відомо, що на червень 2022 року запланований вихід на екрани сьомого фільму про трансформерів під назвою “Сходження Звіроботів”. З успіхом попередніх кіноісторій про расу машин у трансформерів з’явились мільйони шанувальників по всьому світу, які не лише скуповують усі “мерчі” (переважно, копійчаний дріб’язок), а й витрачають мільйони на колекційні артефакти, які мають стосунок до фільмів.

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Портал Dupont Registry повідомляє про продаж чотирьох автомобілів з різних частин “Трансформерів” за 2 мільйони доларів. Продавець має супровідні документи, які підтверджують участь усіх машин у знімальному процесі. Хоча в цьому наборі є справді гарні й цінні автомобілі, без зв’язку з фільмом вони не коштували б і одного мільйона.

Найдорожчим у колекції є Lamborghini Aventador 2014 року випуску з фільму “Трансформери: Час вимирання”. Автомобіль у комплектації для американського ринку має кузов кольору Grigio Titans у поєднанні з чорними колісними дисками та яскраво-помаранчевими гальмівними супортами. Жодних видимих ознак приналежності до кіно він не має. Пробіг автомобіль менш як 3,5 тисячі кілометрів. Звичайна ціна такого автомобіля на вторинному ринку 300–350 тисяч доларів.

Наступним за вартістю є спортивне купе Mercedes-Benz SLS AMG 2010 року випуску, яке зазвичай у подібному стані коштує під 200 тисяч доларів. Цей автомобіль брав участь у третьому фільмі про трансформерів – “Темний бік Місяця”. Він також нічим не видає своєї приналежності до автоботів чи десептиконів.

Американські спорткари Chevrolet Camaro та Ford Mustang GT, які виконували ролі Бамблбі та Барикада у кіновсесвіті трансформерів, можна знайти у продажу за ціною від 12 тисяч доларів (у гарному стані) до приблизно сотні тисяч за добре тюнінгований автомобіль. У дублера “джмеля” Бамблбі на кузові є маркери для знімальної групи, з позначенням, що це перший з автомобілів для трюків. А от “Мустанг” у лівреї поліції, з розширеним кузовом, спецсигналами та лозунгом, що прославляє Мегатрона на борту – одразу дає зрозуміти, чим він є.

Фото: автомобілі-кіногерої, виставлені на продаж / Dupont Registry