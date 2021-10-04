Это творение легендарного американского кастомайзера Джорджа Барриса для сериала "монстры".

Экстраординарный автомобиль был создан для дреговых гонок на киноэкране, а управлял им никто иной как сам дедушка Дракула, поэтому в названии автомобиля соединились слова “дрэг” и “Дракула”.

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Dragula Munsters Coffin Dragster также известен как Drag-U-la, построенный лично Джорджем Баррисом и еще одним именитым кастомайзером Диком Дином. Это один из пяти автомобилей, построенных для одного эпизода сериала, Последний из серии и ”самый аутентичный из всех существующих". Автомобиль будет выставлен на торги аукциона Mecum в январе 2022 года.

Для создания этого необычного дрегстера Джордж Баррис использовал настоящий гроб, пространственную раму и мотор Ford V8 мощностью около 350 л. с. с приводом на заднюю ось через 4-скоростную коробку передач.

Подлинность Drag-U-la подтверждена сертификатом от Barris Kustoms, а также автографами творца на кузове. Судя по фотографиям, автомобиль построенный в 1960-х годах, сохранился в идеальном состоянии.

Фото: кастом-кар Drag-U-la / Mecum Auctions