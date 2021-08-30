Студия известного на весь мир своими невероятными машинами Джорджа Барриса ищет нового владельца.

Джордж Баррис – это Элвис мира кастомайзинга. Он "изобрел" само это понятие и всю свою жизнь посвятил этому делу. Он строил машины для голливудских супергероев и суперзлодеев, элегантные и изысканные машины и бешеные драндулеты. Историческое помещение, в котором проходила вся магия, сейчас выставлено на продажу.

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Здание Barris Kustom Industries на Риверсайд-драйв в Северном Голливуде была открыта в 1961 году. Это был не первый офис Джорджа Барриса, но это заведение стало известным и именно тем, в котором креатор сделал свои самые известные машины. Этот список включает такие машины, как Munster Koach, Batmobile 1966, Knight Rider, Red Demon, Golden Sahara и тому подобное.

Баррис умер в 2015 году, но его дочь Джоджи Баррис-Пастер продолжала работать с помощью своих мужа, сына и брата. К сожалению, Barris Kustom Industries не занимается производством автомобилей с момента смерти своего основателя, поэтому здание ищет нового владельца. Его стоимость составляет 3,9 миллиона долларов.

Фотографии, опубликованные Motor Trend, показывают, что еще несколько автомобилей (включая копию Бэтмобиля), тысячи документов, а также бесчисленное количество моделей автомобилей, плакаты, инструменты и другие вещи из знаменитой карьеры Барриса. К счастью для энтузиастов, памятные вещи не продаются.

Баррис-Пастер рассказала Los Angeles Times, что исторически значимое содержание магазина ее отца будет перемещено и впоследствии превратится в музей, который будет открыт для посещения. "Так должно быть и мы этого хотим, потому что он бы так хотел", – сказала она.

Фото: офис Barris Kustom Industries и Джордж Баррис / Motor Trend