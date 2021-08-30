Студія відомого на увесь світ своїми неймовірними машинами Джорджа Барріса шукає нового власника.

Джордж Барріс – це Елвіс світу кастомайзінгу. Він “винйшов” саме це поняття і усе своє життя присвятив цій справі. Він будував машини для голлівудських супергероїв і суперпоганців, елегантні й вишукані машини та скажені драндулети. Історичне приміщення, у якому відбувалась уся магія, зараз виставлене на продаж.

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Будівля Barris Kustom Industries на Ріверсайд-Драйв у Північному Голлівуді була відкрита у 1961 році. Це був не перший офіс Джорджа Барріса, але цей заклад став найвідомішим і саме тим, у якому креатор зробив свої найвідоміші машини. Цей список включає такі машини, як Munster Koach, Batmobile 1966 року, Knight Rider, Red Demon, Golden Sahara тощо.

Барріс помер у 2015 році, але його заклад на Ріверсайд-Драйв, але його донька Джоджі Барріс-Пастер продовжувала працювати за допомогою своїх чоловіка, сина та брата. На жаль, Barris Kustom Industries не займається виробництвом автомобілів з моменту смерті свого засновника, тому будівля шукає нового власника. Його вартість становить 3,9 мільйона доларів.

Фотографії, опубліковані Motor Trend, показують, що ще є кілька автомобілів (включаючи копію Бетмобіля), тисячі документів, а також незліченна кількість моделей автомобілів, плакати, інструменти та інші речі зі славетної кар'єри Барріса. На щастя для ентузіастів, пам’ятні речі не продаються.

Барріс-Пастер розповіла Los Angeles Times, що історично значущий вміст магазину її батька буде переміщений і згодом перетвориться на музей, який буде відкритий для відвідування. “Так має бути і ми цього хочемо, тому що він би так хотів”, – сказала вона.

Фото: офіс Barris Kustom Industries та Джордж Барріс / Motor Trend