Це творіння легендарного американського кастомайзера Джорджа Барріса для серіалу "Монстри".

Екстраординарний автомобіль був створений для дрегових перегонів на кіноекрані, а керував ним ніхто інший як сам дідусь Дракула, тому в назві автомобіля поєднались слова “дрег” та “Дракула”.

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Dragula Munsters Coffin Dragster також відомий як Drag-U-la збудований особисто Джорджем Баррісом та ще одним іменитим кастомайзером Діком Діном. Це один з п’яти автомобілів, побудованих для одного епізоду серіалу, останній із серії та “найавтентичніший з усіх що існують”. Автомобіль буде виставлений на торги аукціону Mecum у січні 2022 року.

Для створення цього незвичайного дрегстера, Джордж Барріс використав справжню труну, просторову раму та мотор Ford V8 потужністю близько 350 к.с. із приводом на задню вісь через 4-швидкісну коробку передач.

Автентичність Drag-U-la підтверджена сертифікатом від Barris Kustoms, а також автографами творця на кузові. Судячи з фотографій, автомобіль збудований у 1960-х роках зберігся в ідеальному стані.

Фото: кастом-кар Drag-U-la / Mecum Auctions