Продавец уверяет, что это был любимый лоурайдер рэпера, которым он владел на протяжении многих лет.

Impala – каноничный автомобиль в хип-хоп культуре. И по всем канонам он был превращен в лоурайдер с “прыгающей” подвеской.

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Продавец на eBay указывает, что этот Chevrolet Impala 1963 года принадлежал именно Дре. Американский рэпер якобы владел Impala “много лет” и продавец утверждает, что может предоставить доказательства этого, включая документацию и даже видео с подписанием продажи.

О машине рассказали очень мало, поскольку вполне понятно, что продавец полагается на славу предыдущего владельца и рассчитывает быстро найти покупателя на Impala. Однако в объявлении указано, что автомобиль имеет тюнингованный мотор и свежие аккумуляторы. Панель спецификаций автомобиля на eBay указывает, что под капотом Impala установлен мотор LS1, однако не ясно, какого объема. И конечно, есть обязательные модификации подвески.

Изображения в основном говорят сами за себя, подтверждая, что Impala имеет идеальное техническое состояние, хотя автомобиль прошел масштабные модернизации, чтобы стать любимой машиной Дре. Стартовая цена машины на eBay – 100 тысяч долларов, но можно избежать торгов и купить машину за 150 тысяч долларов.

Фото: Chevrolet Impala, принадлежавшая Dr Dre / eBay