Продавець запевняє, що це був улюблений лоурайдер репера, яким він володів впродовж багатьох років.

Impala – канончіний автомобіль в хіп-хоп культурі. І за всіма канонами він був перетворений на лоурайдер зі “стрибаючою” підвіскою.

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Продавець на eBay вказує, що цей Chevrolet Impala 1963 року належав не кому іншому, як Дре. Американський репер нібито володів Impala “багато років” і продавець стверджує, що може надати докази на цей рахунок, включаючи документацію та навіть відео з підписанням продажу.

Про машину розповіли дуже мало, оскільки цілком зрозуміло, що продавець покладається на славу попереднього власника і розраховує швидко знайти покупця на Impala. Однак в оголошенні вказано, що автомобіль має тюнінгований мотор та свіжі акумулятори. Панель специфікацій автомобіля на eBay вказує, що під капотом Impala встановлено мотор LS1, однак не ясно, якого об’єму. І звичайно, є обов’язкові модифікації підвіски.

Зображення в основному говорять самі за себе, підтверджуючи, що Impala має ідеальний технічний стан, хоча автомобіль пройшов масштабні модернізації, щоб стати улюбленою машиною Дре. Стартова ціна машини на eBay – 100 тисяч доларів, але можна уникнути торгів і придбати машину одразу за 150 тисяч доларів.

Фото: Chevrolet Impala, що належала Dr Dre / eBay