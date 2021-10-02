Он был дорогим в свои времена и остается таковым сегодня – стопятилетний электрокар Rauch & Lang Model BX6 Electric Brougham стоит дороже любой версии современных Tesla.

Компания Rauch & Lang из Кливленда в американском штате Огайо изначально строила кареты, а в 1905 году начала выпускать автомобили с электрическим приводом. Роскошные, как королевские кареты, электрокары стоили более чем в восемь раз дороже самого массового автомобиля того времени – Ford Model T.

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В 1916 году компания Rauch & Lang выпускала уже семь разных типов кузова полностью электрических автомобилей, цена которых колебалась от 2 600 до 4 500 долларов. В те времена предпочтение электромобилям отдавали богатые барышни из города, поскольку они были более простыми в управлении и почти бесшумными в работе. Их двигатели с большим крутящим моментом позволяли передвигаться быстрее, чем любая конная карета, а по изысканности интерьера не уступали самой удобной коляске. Кроме того, они не имели неприятного запаха и не выделяли вредных испарений, как лошади и нефтяные машины.

Дела компании не то чтобы шли вверх. В 1928 году было почти на год приостановлено производство, но в 1929 году компания смогла вернуться к делу, создав совместно с General Electric экспериментальный бензиново-электрический гибридный автомобиль. Однако внезапный биржевой крах Уолл-стрит в 1929 году полностью уничтожил компанию и прекратил существование бренда Rauch & Lang.

На момент продажи электрокар Rauch & Lang Model BX6 Electric Brougham стоил 2 800 долларов. На сегодняшний день это эквивалент 75 000 долларов. Для сравнения, базовый седан Tesla Model 3 Performance стоит от 58 190 долларов в США. За все время производства было собрано меньше тысячи BX6 Electric Brougham, и один из этих электрокаров сейчас выставлен на продажу за 142 500 долларов.

Фото: Rauch & Lang Model BX6 Electric Brougham / Autoevolution