Він був дорогим у свої часи й залишається таким сьогодні – стоп'ятирічний електрокар Rauch & Lang Model BX6 Electric Brougham коштує дорожче будь-яку версію сучасних Tesla.

Компанія Rauch & Lang з Клівленда в американському штаті Огайо спочатку будувала карети, а у 1905 році почала випускати автомобілі з електричним приводом. Розкішні, як королівські карети, електрокари коштували більш як у вісім разів дорожче за найпопулярніший масовий автомобіль того часу – Ford Model T.

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У 1916 році компанія Rauch & Lang випускала вже сім різних типів кузову повністю електричних автомобілів, ціна яких коливалася від 2600 до 4500 доларів. У ті часи перевагу електромобілям віддавали багаті панянки з міста, оскільки вони були простішими в керуванні та майже безшумними в роботі. Їхні двигуни з великим крутним моментом дозволяли пересуватись швидше, ніж будь-яка кінна карета, а за вишуканістю інтер’єру не поступались найзручнішій колясці. Крім того, вони не мали неприємного запаху і не виділяли шкідливих випарів, як коні та нафтові машини.

Справи компанії не те щоб ішли вгору. У 1928 році було майже на рік зупинено виробництво, але у 1929 році компанія спромоглась повернутись до справи, створивши спільно з General Electric експериментальний бензиново-електричний гібридний автомобіль. Та раптовий біржовий крах Волл-стріт 1929 року повністю знищив компанію і припинив існування бренду Rauch & Lang.

На момент продажу, електрокар Rauch & Lang Model BX6 Electric Brougham коштував 2800 доларів. На сьогодні це еквівалент 75 000 доларів. Для порівняння, базовий седан Tesla Model 3 Performance коштує від 58 190 доларів у США. За весь час виробництва було зібрано менше тисячі BX6 Electric Brougham і один із цих електрокарів зараз виставлений на продаж за 142 500 доларів.

Фото: Rauch & Lang Model BX6 Electric Brougham / Autoevolution