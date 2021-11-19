Еще до появления Cygnet в линейке британского премиального бренда была компактная малолитражка, которую Aston Martin выпустил ограниченной серией из 26 машин.

Metro – это автомобиль класса субкомпакт или супермини, как его обозначают в Британии, где выпускалась эта модель. Изначально Metro выпускала компания British Leyland, которая позже трансформировалась в Rover Group. Автомобиль выпускался под разными брендами – Austin Metro, MG Metro, Rover Metro, Morris Metro и Morris Metrovan. Даже под брендом Aston Martin.

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Три из 26 трехдверных хэтчбеков Aston Martin Frazer-Tickford Metro предназначались для США, поэтому имели расположение руля слева. Один из этих автомобилей сейчас выставлен на аукцион. По оценкам H&H Classics, хэтчбек будет продан за 35 – 45 тысяч фунтов стерлингов (1,2 – 1,6 млн гривен). Отметим, что на момент появления в продаже в 1981 году хэтчбек стоил от 11 700 фунтов.

В Aston Martin хэтчбеку обеспечили кожаный салон, люк на крыше и даже круиз-контроль, а внешне его можно узнать по иным бамперам. Под капотом хэтчбека – усиленный 1,3-литровый бензиновый двигатель с карбюратором Weber с двойным дросселем, новым распределительным валом и клапанами, что увеличило мощность до 80 лошадиных сил.

Фото: Aston Martin Frazer-Tickford Metro / H&H Classics