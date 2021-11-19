Ще до появи Cygnet у лінійці британського преміального бренду була компактна малолітражка, яку Aston Martin випустив обмеженою серією з 26 машин.

Metro – це автомобіль класу субкомпакт або суперміні, як його позначають у Британії, де випускалась ця модель. Спочатку Metro випускала компанія British Leyland, яка пізніше трансформувалась у Rover Group. Автомобіль випускався під різними брендами – Austin Metro, MG Metro, Rover Metro, Morris Metro та Morris Metrovan. Навіть під брендом Aston Martin.

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Три із 26 тридверних хетчбеків Aston Martin Frazer-Tickford Metro призначались для США, тому мали розташування керма ліворуч. Один із цих автомобілів зараз виставлений на аукціон. За оцінками H&H Classics, хетчбек буде проданий за 35 – 45 тисяч фунтів стерлінгів (1,2 – 1,6 млн гривень). Зазначимо, що на момент появи у продажу в 1981 році хетчбек коштував від 11 700 фунтів.

У Aston Martin хетчбеку забезпечили шкіряний салон, люк на даху та навіть круїз-контроль, а зовні його можна впізнати за інакшими бамперами. Під капотом хетчбека – посилений 1,3-літровий бензиновий двигун з карбюратором Weber з подвійним дроселем, новими розподільчим валом та клапанами, що збільшив потужність до 80 кінських сил.

Фото: Aston Martin Frazer-Tickford Metro / H&H Classics