Укр
Ру

В Украине продается 52-летний ВАЗ 2101 за 45 тысяч долларов

"Капсула времени" после службы на киностудии имени Довженко выставлена на продажу по очень высокому ценнику.
Продают ВАЗ 2101 за 45 тысяч долларов - Auto24

ВАЗ 2101

Евгений Гудущан
logo4 ноября, 14:10
logo0
logo0 мин

На украинском рынке появилось редкое предложение для ценителей автомобильной классики. ВАЗ 2101 1972 года выпуска, который длительное время эксплуатировался на киностудии имени Довженко во время съемок клипов, кинофильмов и на выставках. Его выставили на продажу за 1 900 000 грн ($45 тысяч).

Читайте также: Болгарские тюнеры создали для ВАЗ-2101 интерьер на миллион

По словам автора объявления, автомобиль сохранен в максимально аутентичном заводском состоянии и полностью может претендовать на статус коллекционного экспоната. Кузов остался ровным (хотя по фото и не скажешь), без следов коррозии, лакокрасочное покрытие и хром отлично сохранились, а все швы и днище выглядят как новые. Отдельно подчеркивается, что стекла имеют заводские клейма, что случается крайне редко для 52-летней модели.

Не менее впечатляюще выглядит салон. Сиденья без потертостей и пятен, приборная панель в отличном состоянии, все приборы работают корректно. Рулевое колесо и рычаги управления сохранены оригинальные.

Техническое состояние полностью соответствует внешнему виду. Продавец говорит, что двигатель запускается легко и работает ровно, коробка переключается четко, подвеска послушная и без лишних шумов. Тормозная система и ручник исправны. Вся электрика функционирует без замечаний, включая свет, поворотниками и дворниками.

Автомобиль предлагается с оригинальным комплектом: заводские ключи, домкрат, запасное колесо, штатные инструменты, а также хромированные колпаки и декоративные элементы того времени. Пробег, по словам продавца, небольшой и полностью соответствует состоянию.

Продавец говорит, что машину можно осмотреть на подъемнике. Дополнительные фото и видео готовы предоставить по запросу.

Эксперты рынка ретро-техники отмечают, что подобные экземпляры все чаще становятся предметом инвестиций, ведь их стоимость с годами только растет. Однако сейчас такая цена на ВАЗ 2101, даже в идеальном состоянии, завышена примерно в четыре раза.

#Aвтобизнес #ВАЗ #Новости #Главные новости #Ретро #Фото