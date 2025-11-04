В Україні продається 52-річний ВАЗ 2101 за 45 тисяч доларів

На українському ринку з’явилася рідкісна пропозиція для поціновувачів автомобільної класики. ВАЗ 2101 1972 року випуску, який тривалий час експлуатувався на кіностудії імені Довженка під час зйомок кліпів, кінофільмів і на виставках. Її виставили на продаж за 1 900 000 грн ($ 45 тисяч).

За словами автора оголошення, автомобіль збережений у максимально автентичному заводському стані і повністю може претендувати на статус колекційного експоната. Кузов залишився рівним (хоча по фото й не скажеш), без слідів корозії, лакофарбове покриття й хром відмінно збереглися, а всі шви та днище виглядають як нові. Окремо підкреслюється, що скло має заводські клейма, що трапляється вкрай рідко для 52-річної моделі.

Не менш вражаюче виглядає салон. Сидіння без потертостей і плям, приладова панель у чудовому стані, усі прилади працюють коректно. Кермо та важелі керування збережені оригінальні.

Технічний стан повністю відповідає зовнішньому вигляду. За словами продавця, двигун запускається легко й працює рівно, коробка перемикається чітко, підвіска слухняна та без зайвих шумів. Гальмівна система та ручник справні. Уся електрика функціонує без зауважень, включно зі світлом, поворотниками та двірниками.

Автомобіль пропонується з оригінальним комплектом: заводські ключі, домкрат, запасне колесо, штатні інструменти, а також хромовані ковпаки й декоративні елементи того часу. Пробіг, за словами продавця, невеликий і повністю відповідає стану.

Продавець пише, що машину можна оглянути на підйомнику. Додаткові фото й відео готові надати за запитом.

Експерти ринку ретро-техніки зазначають, що подібні екземпляри дедалі частіше стають предметом інвестицій, адже їхня вартість з роками лише зростає. Проте зараз така ціна на ВАЗ 2101, навіть в ідеальному стані, завищена приблизно у чотири рази.