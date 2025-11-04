Укр
В Україні продається 52-річний ВАЗ 2101 за 45 тисяч доларів

"Капсула часу" після служби на кіностудії імені Довженка виставлена на продаж за дуже високим цінником.
ВАЗ 2101

Євген Гудущан
logo4 листопада, 14:10
На українському ринку з’явилася рідкісна пропозиція для поціновувачів автомобільної класики. ВАЗ 2101 1972 року випуску, який тривалий час експлуатувався на кіностудії імені Довженка під час зйомок кліпів, кінофільмів і на виставках. Її виставили на продаж за 1 900 000 грн ($ 45 тисяч).

За словами автора оголошення, автомобіль збережений у максимально автентичному заводському стані і повністю може претендувати на статус колекційного експоната. Кузов залишився рівним (хоча по фото й не скажеш), без слідів корозії, лакофарбове покриття й хром відмінно збереглися, а всі шви та днище виглядають як нові. Окремо підкреслюється, що скло має заводські клейма, що трапляється вкрай рідко для 52-річної моделі.

Не менш вражаюче виглядає салон. Сидіння без потертостей і плям, приладова панель у чудовому стані, усі прилади працюють коректно. Кермо та важелі керування збережені оригінальні.

Технічний стан повністю відповідає зовнішньому вигляду. За словами продавця, двигун запускається легко й працює рівно, коробка перемикається чітко, підвіска слухняна та без зайвих шумів. Гальмівна система та ручник справні. Уся електрика функціонує без зауважень, включно зі світлом, поворотниками та двірниками.

Автомобіль пропонується з оригінальним комплектом: заводські ключі, домкрат, запасне колесо, штатні інструменти, а також хромовані ковпаки й декоративні елементи того часу. Пробіг, за словами продавця, невеликий і повністю відповідає стану.

Продавець пише, що машину можна оглянути на підйомнику. Додаткові фото й відео готові надати за запитом.

Експерти ринку ретро-техніки зазначають, що подібні екземпляри дедалі частіше стають предметом інвестицій, адже їхня вартість з роками лише зростає. Проте зараз така ціна на ВАЗ 2101, навіть в ідеальному стані, завищена приблизно у чотири рази.

#Автобізнес #Головні новини #Фото #ВАЗ #Новини #Ретро