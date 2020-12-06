Реплика киномашины уже успевшей врасти в землю.

На окраине Далласа был обнаружен заброшенный Бэтмобиль. Реплика автомобиля в стиле Тима Бертона выглядит чрезвычайно похожей на настоящий киношный Бэтмобиль.

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Как такая необычная машина оказалась посреди пустыря – не известно. Один из возможных вариантов заключается в том, что машину украли и бросили. Еще одна версия – Бэтмобиль служил реквизитом тематического парка (на заднем плане фото видны круглые лодочки-карусели), который оказался ненужным.

Ясно одно – Бэтмобиль не только является хорошей копией, но сохранился в довольно неплохом состоянии. Краска выглядит хорошо, а в кабине ничего не сломано и довольно чисто. Жаль, если машина так и останется стоять под дождями и солнцем, вместо того, чтобы украшать какую-то коллекцию.