Репліка кіномашини вже встигла врости в землю.

На околиці Далласу був виявлений покинутий Бетмобіль. Репліка автомобіля в стилі Тіма Бертона виглядає надзвичайно схожою на справжній кіношний Бетмобіль.

Також цікаво: Знайдено японського "брата" горбатого "Запорожця": Mitsubishi 500

Як така незвичайна машина опинилась посеред пустирищі – не відомо. Один з можливих варіантів полягає в тому, що машину вкрали і кинули. Ще одна версія – Бетмобіль слугував реквізитом тематичного парку (на задньому плані фото помітні круглі човники-каруселі), який виявився непотрібним.

Ясно одне – Бетмобіль не тільки є гарною копією, але зберігся в досить непоганому стані. Фарба виглядає добре, а в кабіні нічого не зламано і досить чисто. Шкода, якщо машина так і залишиться стояти під дощами і сонцем, замість того, щоб прикрашати якусь колекцію.