На пять автомобилей медицинской эвакуации соберут средства покупатели косметики

Автомобили пойдут в конкретную бригаду. Патронатная служба "Ангелы", медики которой ежедневно спасают раненых из самых горячих направлений, нуждается в эвакуационной технике постоянно. Такое пополнение автопарка поможет сделать миссию медиков результативной.

Сейчас под опекой "Ангелов" находятся бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и других подразделений Азовского участка фронта. Значение каждой эвакуационной машины здесь неоценимо: один автомобиль во время выезда способен перевезти нескольких воинов одновременно. Это сотни спасенных жизней ежемесячно, а пять авто могут подарить тысячи шансов на жизнь.

"Вспоминаю случай во время штурма вражеских позиций: наш боец наступил на мину, потерял одну ногу и получил тяжелые ранения другой ноги, руки, лица и шеи. Он потерял критическое количество крови, был без сознания. Эвакуация в стабпункт занимала около двух часов. И только благодаря тому, что мы приехали быстро и смогли сразу его вывезти, удалось спасти не только жизнь, но и руку и ногу", – рассказывает медик Виктория Гончарук с позывным "Тори".

По словам "Тори", логистика эвакуаций полностью зависит от надежного транспорта, поскольку забрать нужно вовремя и без остановок, а каждый один дополнительный выезд может спасти еще кого-то.

Презентационный плакат сети магазинов EVA и ГеройСаг о новой гуманитарной акции. Инфографика: EVA

Сбор "Поддержи жизнь" продлится до 9 ноября включительно. Приобщиться можно, сделав перевод от 1 грн на кассах магазинов EVA или онлайн.

Это не первая акция сети магазинов EVA и ГеройСаг. Реализован ряд масштабных проектов. В частности, недавно военным было передано 119 мотоциклов, что значительно усилило мобильность и маневренность подразделений на передовой. Теперь партнеры объединили усилия для еще одной критически важной цели, но уже не боевой, а гуманитарной.