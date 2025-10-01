На пʼять автомобілів медичної евакуації зберуть кошти покупці косметики

Автомобілі підуть в конкретну бригаду. Патронатна служба "Янголи", медики якої щодня рятують поранених із найгарячіших напрямків, потребує евакуаційної техніки повсякчас. Таке поповнення автопарку допоможе зробити місію медиків результативнішою.

Наразі під опікою "Янголів" перебувають бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ та інших підрозділів Азовської ділянки фронту. Значення кожної евакуаційної машини тут неоціненне: один автомобіль під час виїзду здатний перевезти кількох воїнів одночасно. Це сотні врятованих життів щомісяця, а п’ять авто можуть подарувати тисячі шансів на життя.

"Пригадую випадок під час штурму ворожих позицій: наш боєць наступив на міну, втратив одну ногу й отримав тяжкі поранення іншої ноги, руки, обличчя та шиї. Він втратив критичну кількість крові, був без свідомості. Евакуація до стабпункту займала близько двох годин. І тільки завдяки тому, що ми приїхали швидко й змогли відразу його вивезти, вдалося врятувати не лише життя, а й руку та ногу", – розповідає медикиня Вікторія Гончарук з позивним "Торі".

За словами "Торі", логістика евакуацій повністю залежить від надійного транспорту, оскільки забрати потрібно вчасно й без зупинок, а кожен додатковий виїзд може врятувати ще когось.

Презентаційний плакат мережі магазинів EVA та ГеройCar про нову гуманітарну акцію. Інфографіка: EVA

Збір "Підтримай життя" триватиме до 9 листопада включно. Долучитись можна, зробивши переказ від 1 грн на касах магазинів EVA або онлайн.

Це не перша акція мережі магазинів EVA та ГеройCar. Реалізовано низку масштабних проєктів. Зокрема, нещодавно військовим було передано 119 мотоциклів, що значно підсилило мобільність і маневровість підрозділів на передовій. Тепер партнери об’єднали зусилля задля ще однієї критично важливої мети, але вже не бойової, а гуманітарної.