Аккумуляторы от стартапа Amprius обладают чрезвычайно высокой удельной энергоемкостью.

Литий-ионные батареи являются важнейшей составляющей электромобилей, от которой зависит успех или провал авто на рынке. А плотность энергии – это ключевая характеристика аккумуляторов. Лидером в технологиях автомобильных аккумуляторов считалась Tesla, однако с выходом на рынок энергоносителей от Amprius Technologies, этот статус переходит к молодой компании из Калифорнии.

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Amprius Technologies – компания из Фримонта, которая специализируется на разработке и производстве батарей. Недавно компания передала заказчику первую партию коммерчески доступных литий-ионных элементов питания, в которых используется специальный силиконовый нанопроводной катод для повышения плотности энергии до 450 Вт·ч/кг. Сейчас такой показатель является самым высоким среди всех имеющихся в продаже аккумуляторов. Amprius сообщает, что заказчиком покупателем выступила неназванная компания, выпускающая высотные псевдоспутники (HAPS). Это самолеты, которые остаются высоко в небе в течение длительного времени, работая в режиме спутника.

Amprius обещает в ближайшее время вывести на рынок еще более производительную версию батареи – удельной емкостью 500 Вт-ч/кг, в течение следующих нескольких месяцев. Для сравнения отметим, что литий-ионный аккумулятор Tesla предлагает плотность энергии 260 Вт·ч/кг и считается одним из лучших в отрасли.

Аккумулятор Amprius использует собственную анодную технологию Si-Nanowire для непосредственной замены графитовых анодов. По словам компании, это обеспечивает как более высокую плотность, так и улучшенную мощность, а также более длительный срок службы, чем в обычных литий-ионных аккумуляторах. Кроме того, Si-Nanowire в элементах Amprius обеспечивает чрезвычайно быструю зарядку – от 0 до 80% за шесть минут.

Сейчас Amprius упорно работает над расширением производственных мощностей, и значительное увеличение ожидается в 2024 году. Элементы на основе силикона могут иметь решающее значение для летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой, для военных и коммерческих дронов. Пока не ясно, сколько стоит инновационный продукт Amprius, однако калифорнийский стартап обещает со временем привести цены до уровня, который сделает целесообразным его применение в электромобилях.

Фото: инновационные аккумуляторы Amprius Technologies / Autoevolution