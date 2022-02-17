Акумулятори від стартапу Amprius мають надзвичайно високу питому енергомісткість.

Літій-іонні батареї є найважливішою складовою електромобілів, від якої залежить успіх чи провал авто на ринку. А щільність енергії – це ключова характеристика акумуляторів. Лідером у технологіях автомобільних акумуляторів вважалась Tesla, однак з виходом на ринок енергоносіїв від Amprius Technologies, цей статус переходить до молодої компанії з Каліфорнії.

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Amprius Technologies – компанія з Фрімонта, яка спеціалізується на розробці та виробництві батарей. Нещодавно компанія передала замовнику першу партію комерційно доступних літій-іонних елементів живлення, в яких використовується спеціальний силіконовий нанодротяний катод для підвищення щільності енергії до 450 Вт·год/кг. Наразі такий показник є найвищим серед усіх наявних у продажу акумуляторів. Amprius повідомляє, що замовником покупцем виступила неназвана компанія, що випускає висотні псевдосупутники (HAPS). Це літаки, які залишаються високо в небі протягом тривалого часу, працюючи в режимі супутника.

Amprius обіцяє найближчим часом вивести на ринок ще більш продуктивну версію батареї – питомою ємністю 500 Вт-год/кг, протягом наступних кількох місяців. Для порівняння зазначимо, що літій-іонний акумулятор Tesla пропонує щільність енергії 260 Вт·год/кг і вважається одним з найкращих в галузі.

Акумулятор Amprius використовує власну анодну технологію Si-Nanowire для безпосередньої заміни графітових анодів. За словами компанії, це забезпечує як вищу щільність, так і покращену потужність, а також більш тривалий термін служби, ніж у звичайних літій-іонні акумуляторах. Крім того, Si-Nanowire в елементах Amprius забезпечує надзвичайно швидке заряджання – від 0 до 80% за шість хвилин.

Наразі Amprius наполегливо працює над розширення виробничих потужностей і значне збільшення очікується у 2024 році. Елементи на основі силікону можуть мати вирішальне значення для повітряних апаратів з вертикальним зльотом і посадкою, для військових і комерційних дронів. Наразі не ясно, скільки коштує інноваційний продукт Amprius, однак каліфорнійський стартап обіцяє з часом привести ціни до рівня, який зробить доцільним його застосування в електромобілях.

Фото: інноваційні акумулятори Amprius Technologies / Autoevolution