На строительстве развязки возле Виты Почтовой есть изменения

Одновременно с путепроводом строители сооружают кольцевую развязку. Все работы выполняются по правому проезду автодороги. Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области.

На путепроводе тоннельного типа уже устроено ростверки и открылки опор 1, 2, вложено горизонтальную опалубку пролетного строения. Кроме этого, начаты работы по армированию пролетного строения.

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Объем выполненного на кольцевой транспортной развязке также вырос. Там завершаются работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на подходах трассы М-05. Также завершается переустройство инженерных сетей и дождевой канализации. Полностью смонтированы водопропускные и дренажные трубы.

Фото: Служба восстановления Киевщины

Напомним, строительные работы на развязке после приостановления в 2022 году. Тогда подрядная организация, работавшая на объекте за счет Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, нарушила условия контракта. Поэтому было расторгнуто, а по результатам нового тендера в системе Prozorro избран новый подрядчик.