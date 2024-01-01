На будівництві розв’язки біля Віти Поштової є зміни

Одночасно зі шляхопроводом будівельники споруджують кільцеву розв’язку. Усі роботи виконуються правим проїздом автодороги. Про це повідомляє Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

На шляхопроводі тунельного типу уже влаштовано ростверки та відкрилки опор 1, 2, вкладено горизонтальну опалубку прогонової будови. Окрім цього, розпочато роботи з армування прогонової будови.

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Обсяг виконаного на кільцевій транспортній розв'язці також зріс. Там завершуються роботи з фрезерування асфальтобетонного покриття на підходах траси М-05. Також завершується перевлаштування інженерних мереж та дощової каналізації. Повністю змонтовано водопропускні та дренажні труби.

Фото: Служба відновлення Київщини

Нагадаємо, будівельні роботи на розв’язці після призупинення у 2022 році. Тоді підрядна організація, що працювала на об'єкті коштом Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку, порушила умови контракту. Через це було розірвано, а за результатами нового тендеру у системі Prozorro обрано нового підрядника.