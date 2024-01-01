Укр
Ру

На будівництві розв’язки біля Віти Поштової є зміни

Спорудження транспортної розв’язки біля Віти Поштової на автотрасі Київ-Одеса через похолодання не сповільнилося, підрядна організація працює над зведенням шляхопроводу тунельного типу та іншими елементами об’єкта.
Біля Віти Поштової темпи робіт на будівництві розв’язки не сповільнються - Auto24

ФОТО:  Служба відновлення Київщини|

У водіїв є надія, що невдовзі дискомфорт на цій ділянці лишиться в минулом

Валентин Ожго
logo11 квітня, 17:40
logo0
logo0 хв

Одночасно зі шляхопроводом будівельники споруджують кільцеву розв’язку. Усі роботи виконуються правим проїздом автодороги. Про це повідомляє Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

На шляхопроводі тунельного типу уже влаштовано ростверки та відкрилки опор 1, 2, вкладено горизонтальну опалубку прогонової будови. Окрім цього, розпочато роботи з армування прогонової будови.

Читайте також Коли добудують розв'язку на Одеській трасі біля Віта-Поштової

Обсяг виконаного на кільцевій транспортній розв'язці також зріс. Там завершуються роботи з фрезерування асфальтобетонного покриття на підходах траси М-05. Також завершується перевлаштування інженерних мереж та дощової каналізації. Повністю змонтовано водопропускні та дренажні труби.

Фото: Служба відновлення Київщини

Нагадаємо, будівельні роботи на розв’язці після призупинення у 2022 році. Тоді підрядна організація, що працювала на об'єкті коштом Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку, порушила умови контракту. Через це було розірвано, а за результатами нового тендеру у системі Prozorro обрано нового підрядника.

#Перевезення #Київ #Безпека дорожнього руху #Автоподія #Фото #Новини #Дороги