На свалке нашли заброшенный Cadillac Элвиса Пресли

В США возвращают к жизни настоящий эксклюзив – лимузин Cadillac Элвиса Пресли. Роскошное авто годами ржавело на свалке. О нем, как сообщает Focus.ua, рассказали в видео на Youtube-канале Turnin Rust.

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О том, что этот розовый Cadillac Fleetwood Brougham 1963 года принадлежал именно королю рок-н-ролла, свидетельствуют надписи на кузове. Они указывают, что владельцем является именно Элвис Пресли. Специально для Элвиса лимузин Cadillac доработали. В салоне установлен угловой диван, также появились, телевизор, подстаканники и деревянный шкаф.

Впрочем, состояние Cadillac Fleetwood Brougham оставляет желать лучшего. За годы под открытым небом автомобиль покрылся ржавчиной, а его внутренняя отделка разорвана. Теперь Cadillac Элвиса Пресли начали восстанавливать. Ему уже смогли отремонтировать двигатель – после обслуживания и установки нового карбюратора 6,4-литровый 325-сильный V8 ожил.

А вот 3-ступенчатая автоматическая КПП и тормоза оказались рабочими. Cadillac Fleetwood Brougham уже способен передвигаться самостоятельно и его реставрация продолжается. Элвис Пресли был ценителем Cadillac и при жизни владел более сотней авто этой марки.