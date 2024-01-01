На звалищі знайшли покинутий Cadillac Елвіса Преслі

У США повертають до життя справжній ексклюзив – лімузин Cadillac Елвіса Преслі. Розкішне авто роками іржавіло на звалищі. Про нього, як повідомляє Focus.ua, розповіли у відео на Youtube-каналі Turnin Rust.

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Про те, що цей рожевий Cadillac Fleetwood Brougham 1963 року належав саме королю рок-н-ролу, свідчать написи на кузові. Вони вказують, що власником є саме Елвіс Преслі. Спеціально для Елвіса лімузин Cadillac доопрацювали. У салоні встановлено кутовий диван, також з’явилися, телевізор, підсклянники та дерев’яна шафа.

Утім, стан Cadillac Fleetwood Brougham залишає бажати кращого. За роки просто неба автомобіль покрився іржею, а його внутрішнє оздоблення розірване. Тепер Cadillac Елвіса Преслі почали відновлювати. Йому вже змогли відремонтувати двигун – після обслуговування та встановлення нового карбюратора 6,4-літровий 325-сильний V8 ожив.

А от 3-ступінчаста автоматична КПП і гальма виявилися робочими. Cadillac Fleetwood Brougham вже здатен пересуватися самостійно і його реставрація продовжується. Елвіс Преслі був поціновувачем Cadillac і за життя володів понад сотнею авто цієї марки.