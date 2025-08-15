На Тернопольщине возведут модульный мост по японской технологии

Как сообщает на своей ФБ-странице глава Тернопольской ОГА Вячеслав Негода, японские партнеры не только поделились этой технологией, но и предоставили новые модульные конструкции.

Помощь поступила от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в рамках грантовой помощи Украине по "Программе экстренного восстановления".

Методика использования модульных элементов мостов имеет много преимуществ – модули быстро монтируются и позволяют в короткие сроки восстановить транспортное сообщение.

Фото: Тернопольская ОГА

На нынешнем этапе продолжается подготовка для устройства модульного металлического пролетного строения. Ожидается, что новый модульный мост будет введен в эксплуатацию до 1 октября 2025 года.