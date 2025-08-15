На Тернопільщині зведуть модульний міст за японською технологію

Як повідомляє на своїй ФБ-сторінці очільник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, японські партнери не тільки поділилися цією технологією, але й надали нові модульні конструкції.

Допомога надійшла від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в рамках грантової допомоги Україні за "Програмою екстреного відновлення".

Методика використання модульних елементів мостів має багато переваг – модулі швидко монтуються та дозволяють в короткі терміни відновити транспортне сполучення.

Фото: Тернопільська ОВА

На нинішньому етапі триває підготовка для влаштування модульної металевої прогонової будови. Очікується, що новий модульний міст буде введено в експлуатацію до 1 жовтня 2025 року.