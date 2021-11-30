В Польше запускают специальный центр подготовки к продаже подержанных автомобилей. Разместится он на территории бывшего автозавода FSO в Варшавском районе Жерань.

Немецкая группа компаний Auto1 открывает центр по подготовке к продаже подержанных автомобилей. Он будет работать в проекте AutoHero, продающем автомобили с оформлением документов "под ключ".

Производственный центр в Варшаве состоит из 22200 м², включая производственную мастерскую и двор для временного хранения автомобилей, что увеличивает производственные мощности Autohero до 18 000 автомобилей в год.

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В новом хабе будет проходить полный цикл подготовки автомобиля: от ремонта и мойки до фото- и видеосъемки, а также документальное сопровождение сделок купли-продажи.

AutoHero доставляет выбранные автомобили клиенту домой в специальных прозрачных фургонах.

Кристиан Бертерманн, генеральный директор и соучредитель AUTO1 Group, говорит: “После успешного обеспечения собственных производственных мощностей в Хемау и Берлине/Бранденбурге в Германии мы расширяем нашу стратегию на следующий рынок. Клиенты стремятся приобрести свой следующий автомобиль полностью онлайн и все больше уходят от традиционного, трудоемкого и неприятного опыта покупки автомобилей. Мы идеально расположены для удовлетворения растущего спроса.

Справка Авто24 о проекте Autohero

Autohero, самый быстрорастущий онлайн-продавец б/у автомобилей в Европе, является брендом AUTO1 Group. Компания предлагает транспортные средства из собственного ассортимента и продает их по стандарту качества Autohero. Покупатели могут получить бесплатную доставку транспортного средства непосредственно к двери. В дополнение к 21-дневной гарантии возврата денег на все транспортные средства предоставляется годовая гарантия.