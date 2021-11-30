У Польщі запускають спеціальний центр підготовки до продажу вживаних авто. Розміститься він на території колишнього автозаводу FSO у Варшавському районі Жерань.

Німецька група компаній Auto1 відкриває центр з підготовки до продажу вживаних авто. Він працюватиме в проєкті AutoHero, який продає автомобілі з оформленням документів “під ключ”.

Виробничий центр у Варшаві складається з 22 200 м², включаючи виробничу майстерню та двір для тимчасового зберігання автомобілів, що збільшує виробничі потужності Autohero до 18 000 автомобілів на рік.

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У новому хабі буде відбуватися повний цикл підготовки автомобіля: від ремонту та мийки до фото- та відеозйомки, а також документальний супровід угод купівлі-продажу.

AutoHero доставляє обрані автомобілі клієнту додому у спеціальних прозорих фургонах

Крістіан Бертерманн, генеральний директор та співзасновник AUTO1 Group, каже: “Після успішного забезпечення власних виробничих потужностей у Хемау та Берліні/Бранденбурзі в Німеччині, ми розширюємо нашу стратегію на наступний ринок. Клієнти прагнуть придбати свій наступний автомобіль повністю онлайн і все більше відходять від традиційного, трудомісткого і неприємного досвіду купівлі автомобілів. Ми ідеально розташовані для задоволення зростаючого попиту”.

Довідка Авто24 про проєкт Autohero

Autohero, найбільш швидкозростаючий онлайн-продавець вживаних автомобілів у Європі, є брендом AUTO1 Group. Компанія пропонує транспортні засоби з власного асортименту та продає їх за власним стандартом якості Autohero. Покупці мають можливість отримати безкоштовну доставку транспортного засобу безпосередньо до дверей. На додаток до 21-денної гарантії повернення грошей на всі транспортні засоби надається річна гарантія.