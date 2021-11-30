За перші 9 місяців поточного року імпорт легкових автомобілів в Україну збільшився на 40 відсотків. Лідер імпорту нових авто - Китай.

За три квартали поточного року в Україну в режимі імпорту було ввезено 471,6 тис. од. легкових автомобілів, що є рекордним рівнем для такого періоду часу, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з першими дев’ятьма місяцями минулого року імпорт легковиків зріс на 40 відсотків і був оцінений митницею майже в 3,3 млрд доларів США. Через активну легалізацію так званих «євроблях» понад 82% в цьому обсязі склали машини, що були в експлуатації, імпорт яких в річному обчисленні продемонстрував 38-відсоткове зростання.

У той же час імпорт нових автомобілів збільшився на 49 відсотків, за дев’ять місяців в Україну було завезено 82 тис. нових легкових іномарок. Закупівля нових авто обійшлася імпортерам в $1,6 млрд.

Вперше в поставках нових легкових автомобілів домінував імпорт з Китаю. За 9 місяців з КНР в Україну завезли 18144 авто. Далі йдуть Японія і Румунія, звідки в країну прибуло 17338 і 8371 нових машин відповідно.

Найбільша кількість автомобілів з пробігом, розмитнених з січня по вересень, прибули в Україну з Німеччини – 98442 шт. На другому місці США, звідки імпортували 59062 вживаних авто. На третьому місці Польща – 38061 машина.