За первые 9 месяцев текущего года импорт легковых автомобилей в Украину увеличился на 40 процентов.

За три квартала текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 471,6 тыс. ед. легковых автомобилей, что является рекордным уровнем для такого периода времени, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года импорт легковушек вырос на 40 процентов и был оценен таможней почти в 3,3 млрд долларов США. Из-за активной легализации так называемых «євроблях» более 82% в этом объеме составили машины, бывшие в эксплуатации, импорт которых в годовом исчислении продемонстрировал 38-процентный рост.

В то же время импорт новых автомобилей увеличился на 49 процентов, за девять месяцев в Украину было завезено 82 тыс. новых легковых иномарок. Закупка новых авто обошлась импортерам в $1,6 млрд.

Впервые в поставках новых легковых автомобилей доминировал импорт из Китая. За 9 месяцев из КНР в Украину завезли 18144 авто. Далее идут Япония и Румыния, откуда в страну прибыло 17338 и 8371 новых машин соответственно.

Наибольшее количество автомобилей с пробегом, растаможенных с января по сентябрь, прибыли в Украину из Германии – 98442 шт. На втором месте США, откуда импортировали 59062 подержанных авто. На третьем месте Польша – 38061 машина.