Розничные сети АЗС за выходные (3-6 февраля) снизили стоимость горючего на 1-3 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на ОККО и WOG все виды горючего подешевели на 1 грн/л: бензин А-95 — до 48,99 грн/л, А-95+ — до 51 грн/л, ДТ — до 53,00 грн/л. AMIC снизила стоимость горючего также на 1 грн/л: А-95 — до 48,49 грн/л, ГП — до 52,49 грн/л.

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Самые низкие цены в UPG: А-95 - 46,30 грн/л (-1 грн/л), А-95+ - 48,30 грн/л (-1 грн/л), ГП - 49, 80 грн/л (-1 грн/л). Таким образом, UPG удалось обойти в цене представителя эконом-сегмента сеть «Авантаж». Она цены не меняла и теперь торгует дороже своего ближайшего конкурента на 20 коп/л.

На 1 гривну также топливо подешевело и у региональных операторов. Среди них – Neftek, «Автотранс», BVS и другие. Такие сети как "Укр-Петроль", ZOG, Ovis, Motto, VST и "Кворум" в большей степени снизили цены на дизтопливо.

Напомним, в январе средние розничные цены на топливо на украинских АЗС уменьшились на 2,5-3,1 грн/л. Среди причин – сокращение потребления горючего и беспрецедентный уровень снабжения и запасов с начала войны.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 3 по 6 февраля 2023 г., грн/л: