Зараз майже все пальне, яке потрапляє на ринок України, імпортується з Європи. Підвищення гуртових цін там може потягти за собою зростання вартості палива в Україні.

За дві декади січня котирування на бензин у Середземномор'ї й портах північної Європи підвищились у середньому на $94/т (+11%), а дизпальне за цей же період підросло на $84/т. Про це видання enkorr повідомили гравці ринку.

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Контракти на бензин у середземноморському регіоні Європи з початку місяця зросли на 12% (на $94/т), до $897/т. В північно-західному регіоні Європи вартість даного ресурсу підвищилася на 11% (на $95/т), до $977/т.

Котирування дизельного пального у Середземномор'ї за період з 3 по 20 січня підвищилося на $91/т — до $980/т, тоді як ціна на дизель у портах північної Європи — на $76/т, до $1000/т.

Така тенденція може знайти й своє відображення на українському ринку, але в умовах затоварки зростання цін на внутрішньому ринку України це поки що вбачається малоймовірним. Більш того, за останні декілька тижнів у роздрібному сегменті спостерігається зниження цін.