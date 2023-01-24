Сейчас почти все топливо, попадающее на рынок Украины, импортируется из Европы. Повышение оптовых цен там может повлечь за собой рост стоимости топлива в Украине.

За две декады января котировки на бензин в Средиземноморье и портах северной Европы повысились в среднем на $94/т (+11%), а дизтопливо за этот же период выросло на $84/т. Об этом издание enkorr сообщили игроки рынка.

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Контракты на бензин в средиземноморском регионе Европы с начала месяца выросли на 12% (на $94/т) до $897/т. В северо-западном регионе Европы стоимость данного ресурса повысилась на 11% (на $95/т) до $977/т.

Котировки дизельного горючего в Средиземноморье за период с 3 по 20 января повысились на $91/т - до $980/т, тогда как цена на дизель в портах северной Европы - на $76/т, до $1000/т.

Такая тенденция может найти свое отражение на украинском рынке, но в условиях затоварки роста цен на внутреннем рынке Украины это пока видится маловероятным. Более того, за последние несколько недель в розничном сегменте наблюдается понижение цен.