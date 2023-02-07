Роздрібні мережі АЗС за вихідні (3-6 лютого) зменшили вартість пального на 1-3 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема, на ОККО й WOG усі види пального здешевшали на 1 грн/л: бензин А-95 — до 48,99 грн/л, А-95+ — до 51 грн/л, ДП — до 53,00 грн/л. AMIC зменшила вартість пального також на 1 грн/л: А-95 — до 48,49 грн/л, ДП — до 52,49 грн/л.

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Найнижчі ціни наразі в мережі UPG: А-95 – 46,30 грн/л (-1 грн/л), А-95+ — 48,30 грн/л (-1 грн/л), ДП — 49,80 грн/л (-1 грн/л). Таким чином, UPG вдалося обійти в ціні представника економ-сегменту, мережу «Авантаж». Вона ціни не змінювала і тепер торгує дорожче за свого найближчого конкурента на 20 коп/л.

На 1 гривню також пальне здешевшало і у регіональних операторів. Серед них — Neftek, «Автотранс», BVS й інші. Такі мережі як «Укр-Петроль», ZOG, Ovis, Motto, VST і «Кворум» більшою мірою знизили ціни на дизпальне.

Нагадаємо, протягом січня середні роздрібні ціни на пальне на українських АЗС зменшилися на 2,5-3,1 грн/л. Серед причин — скорочення споживання пального і безпрецедентний рівень постачання й запасів з початку війни.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 3 по 6 лютого 2023 р., грн/л: