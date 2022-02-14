Новые светофоры для велосипедистов могут появиться на украинских дорогах уже в ближайшем будущем. Такие сигнальные устройства появились в новой редакции Государственного стандарта по светофорам.

Эти светофоры будут устанавливаться на оживленных перекрестках, на которые выходят велодорожки. Зеленый сигнал для двухколесного транспорта должен загораться на несколько секунд раньше, чем для движущихся машин в том же направлении.

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Считается, что за это время велосипедисты смогут доехать до середины перекрестка и поворачивают налево или направо машины их четко будут видеть, чтобы безопасно пропустить.

Нынешняя версия стандарта также подразумевает, что в случае если велодорожка примыкает к пешеходному переходу, то отдельный светофор для велосипедов устанавливаться не будет, велосипедистам придется спешиться и перевести двухколесное транспортное средство через дорогу вместе с пешеходами.

ГП "ГосдорНИИ" до 28 февраля принимает правки, комментарии и пожелания относительно новой редакции стандарта о светофоре, поэтому вероятно окончательный вариант алгоритма работы и мест установки новых велосветофоров станет известен позже.