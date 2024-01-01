На украинско-словацкой границе фуры просвечивают насквозь

Отныне на ключевых для товарооборота таможенных постах Закарпатской таможни уже работают как стационарные, так и мобильные системы сканирования. Такую новость озвучил на своей ФБ-странице главный таможенный офис Закарпатья.

Закарпатские таможенники проходят специализированные тренинги, в ходе которых учатся работать с новыми сканирующими системами. Программа обучения охватывает полный спектр функциональных возможностей оборудования и имеет целью обеспечить его эффективное применение с момента ввода в эксплуатацию.

Читайте также Сканер Rapiscan на шасси Mercedes-Benz ездит в зоне контроля таможни без водителя

Такие технические средства таможенного контроля помогают эффективному выявлению контрабанды и других нарушений при пересечении границы. Процедура не требует открытия транспортных средств, отпадает необходимость вынимать груз и тому подобное.

Фото: Закарпатская таможня

В итоге сканирование по такой инновационной методике помогает существенно сократить время таможенного досмотра. При этом выявляют скрытые от таможенного контроля товары.

Мобильный сканер позволяет:

эффективно выявлять скрытые товары, оружие, наркотики и другие запрещенные предметы;

сократить время досмотра и уменьшить очереди на пунктах пропуска;

проводить контроль без разгрузки транспортных средств;

гармонизировать украинские таможенные процедуры со стандартами ЕС.

Фото: Закарпатская таможня

Все эти инновационные мобильные системы сканирования Закарпатская таможня получила в рамках сотрудничества Гостаможслужбы с Агентством США по международному развитию (USAID) и Проектом EU4IBM-Устойчивость, финансируемого Европейским Союзом.