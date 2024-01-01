На украинско-словацкой границе фуры просвечивают насквозь

ФОТО: Закарпатская таможня|
Мобильный сканер в процессе дистанционной проверки содержимого цистерны
Отныне на ключевых для товарооборота таможенных постах Закарпатской таможни уже работают как стационарные, так и мобильные системы сканирования. Такую новость озвучил на своей ФБ-странице главный таможенный офис Закарпатья.
Закарпатские таможенники проходят специализированные тренинги, в ходе которых учатся работать с новыми сканирующими системами. Программа обучения охватывает полный спектр функциональных возможностей оборудования и имеет целью обеспечить его эффективное применение с момента ввода в эксплуатацию.
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Такие технические средства таможенного контроля помогают эффективному выявлению контрабанды и других нарушений при пересечении границы. Процедура не требует открытия транспортных средств, отпадает необходимость вынимать груз и тому подобное.
Фото: Закарпатская таможня
В итоге сканирование по такой инновационной методике помогает существенно сократить время таможенного досмотра. При этом выявляют скрытые от таможенного контроля товары.
Мобильный сканер позволяет:
- эффективно выявлять скрытые товары, оружие, наркотики и другие запрещенные предметы;
- сократить время досмотра и уменьшить очереди на пунктах пропуска;
- проводить контроль без разгрузки транспортных средств;
- гармонизировать украинские таможенные процедуры со стандартами ЕС.
Фото: Закарпатская таможня
Все эти инновационные мобильные системы сканирования Закарпатская таможня получила в рамках сотрудничества Гостаможслужбы с Агентством США по международному развитию (USAID) и Проектом EU4IBM-Устойчивость, финансируемого Европейским Союзом.