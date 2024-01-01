На українсько-словацькому кордоні фури просвічують наскрізь

Відтепер на ключових для товарообігу митних постах Закарпатської митниці вже працюють як стаціонарні, так і мобільні системи сканування. Таку новину озвучив на своїй ФБ-сторінці головний митний офіс Закарпаття.

Закарпатські митники проходять спеціалізовані тренінги, в ході яких вчаться працювати із новими сканувальними системами. Програма навчання охоплює повний спектр функціональних можливостей обладнання та має на меті забезпечити його ефективне застосування з моменту введення в експлуатацію.

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Такі технічні засоби митного контролю допомагають ефективному виявленню контрабанди та інших порушень під час перетину кордону. Процедура не потребує відкриття транспортних засобів, відпадає необхідність виймати вантаж тощо.

Фото: Закарпатська митниця

У підсумку сканування за такою інноваційною методикою допомагає суттєво скоротити час митного огляду. При цьому виявляють приховані від митного контролю товари.

Мобільний сканер дозволяє:

ефективно виявляти приховані товари, зброю, наркотики та інші заборонені предмети;

скоротити час огляду та зменшити черги на пунктах пропуску;

проводити контроль без розвантаження транспортних засобів;

гармонізувати українські митні процедури зі стандартами ЄС.

Фото: Закарпатська митниця

Усі ці інноваційні мобільні системи сканування Закарпатська митниця отримала у рамках співпраці Держмитслужби з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Проєктом EU4IBM-Стійкість, що фінансується Європейським Союзом.