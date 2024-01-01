На украинском сайте электроники теперь можно купить электромобиль

Сейчас на маркетплейсе Алло представлены новые легковые электромобили известных производителей: Audi, Honda, Volvo, Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota, Tesla, BYD, Zeekr, Xiaomi. Их продает партнер интернет-магазина. Он предоставляет гарантию 2 года или 50 000 километров пробега на электродвигатель, батарею и инвертор.

Кстати в Киеве представили модельный ряд Zeekr

"На маркетплейсе представлено немало моделей электротранспорта. В частности, наши клиенты уже покупают онлайн электровелосипеды, гироскутеры, гироборды, детские электрические автомобили, электросамокаты и тому подобное. В конце 2024 года был приобретен трактор, а также десяток мотоциклов. Поэтому появление электромобилей среди других товаров было лишь делом времени и является очередным шагом к расширению наших предложений и упрощения процесса онлайн-покупок для наших клиентов", – замечает Денис Корецкий, руководитель департамента "Маркетплейс Алло".

Все больше электромобилей появляется ежедневно на дорогах: украинцам нравится их экологичность и экономичность, поэтому они инвестируют в будущее и покупают именно такие автомобили.

По подсчетам Института исследования авторынка, за первый квартал текущего года в Украине было приобретено на треть больше электрокаров, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам, ближайшие месяцы спрос будет расти, ведь до конца года их можно приобрести по выгодным ценам – уже в следующем году возвращается полная растаможка электромобилей.