На українському сайті електроніки відтепер можна купити електромобіль

Наразі на маркетплейсі Алло представлено нові легкові електромобілі відомих виробників: Audi, Honda, Volvo, Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota, Tesla, BYD, Zeekr, Xiaomi. Їх продає партнер інтернет-магазину. Він надає гарантію 2 роки або 50 000 кілометрів пробігу на електродвигун, батарею та інвертор.

До речі в Києві представили модельний ряд Zeekr

«На маркетплейсі представлено чимало моделей електротранспорту. Зокрема, наші клієнти вже купують онлайн електровелосипеди, гіроскутери, гіроборди, дитячі електричні автомобілі, електросамокати тощо. Наприкінці 2024 року було придбано трактор, а також десяток мотоциклів. Тож поява електромобілів поміж інших товарів була лише справою часу і є черговим кроком до розширення наших пропозицій та спрощення процесу онлайн-покупок для наших клієнтів», – зауважує Денис Корецький, керівник департаменту «Маркетплейс Алло».

Все більше електромобілів з’являється щодня на дорогах: українцям до вподоби їхня екологічність та економічність, тож вони інвестують у майбутнє і купують саме такі автомобілі.

За підрахунками Інституту дослідження авторинку, за перший квартал поточного року в Україні було придбано на третину більше електрокарів, ніж за аналогічний період минулого року. За прогнозами, найближчими місяцями попит зростатиме, адже до кінця року їх можна придбати за вигідними цінами – вже наступного року повертається повне розмитнення електромобілів.