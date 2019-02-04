100 часов работы уместилось в 7-минутном видео.

Дитейлинг – наведение лоска на автомобиле. Длительный процесс работы над роскошным лимузином Mercedes-Maybach S-Class, показанный в видео, превращает лакокрасочное покрытие кузова на зеркальное.

Mercedes-Maybach S600 Pullman – самый роскошный автомобиль немецкой марки с ценником от 600 тысяч долларов. Он заслуживает на самый лучший уход и мастера студии Topaz с помощью полировальных средств последнего поколения предоставили ему нужный лоск.

Чтобы понять, насколько полировка изменила облик кузову, обратите внимание на отражение: до начала работ лампы освещения имеют нечеткие контуры, неосвещенные предметы плохо видно, а после завершения лак автомобиля превратился в настоящее зеркало.

Смотрите также: Видео: дрэг-рейсинг Ford Transit против Volkswagen Crafter и Mercedes Sprinter