100 годин роботи вмістилось у 7-хвилинному відео.

Дітейлінг – наведення лиску на автомобілі. Тривалий процес роботи над розкішним лімузином Mercedes-Maybach S-Class, показаний у відео, перетворює лакофарбове покриття кузову на дзеркальне.

Mercedes-Maybach S600 Pullman – найрозкішніший автомобіль німецької марки з цінником від 600 тисяч доларів. Він заслуговує на найкращий догляд і майстри студії Topaz за допомогою полірувальних засобів останнього покоління надали йому потрібного лоску.

Аби зрозуміти, наскільки полірування змінило вигляд кузову, зверніть увагу на відображення: до початку робіт лампи освітлення мають нечіткі контури, неосвітлені предмети погано видно, а після завершення лак автомобіля перетворився на справжнє дзеркало.

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