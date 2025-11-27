На Волыни ввезенные для ВСУ автомобили продавали за наличные деньги

Региональное управление БЭБ в Волынской области завершило два досудебных расследования относительно незаконного отчуждения автомобилей, что при ввозе в Украину декларировались как техника для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает ТУ БЭБ в Волынской области.

В ходе следствия выяснено и задокументировано, что двое жителей Ровенской области покупали авто в Европе и декларировали их как гуманитарные грузы для ВСУ. Для правдивости задуманного они использовали реквизиты благотворительных организаций.

До ВСУ 11 машин не дошли

Фигуранты незаконно воспользовались льготами и не платили пошлины и налоги. Таким образом они ввезли по меньшей мере 11 автомобилей, которые впоследствии продали за наличные.

Детективы БЭБ сообщили фигурантам о подозрении в контрабанде подакцизных товаров и легализации средств, полученных преступным путем. Обвинительные акты направлены в суд.

Автомобили для ВСУ до армейских подразделений не доехали. Фото: БЭБ Волыни

Льготы преступникам государство не предоставляло

"Наши действия направлены исключительно на тех, кто злоупотребляет статусом гуманитарной помощи. Благотворительность – это о поддержке армии и государства. Использование гуманитарных механизмов для незаконного обогащения - недопустимо. БЭБ жестко реагирует на такие факты, поскольку они дискредитируют волонтеров и наносят ущерб государственным интересам", – отметила руководитель ТУ БЭБ в Волынской области Лариса Ревина.

Бизнес на технике для защитников построить не удалось. Фото: БЭБ Волыни

Всего в 2025 году детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области разоблачили шесть схем незаконного ввоза транспортных средств на территорию Украины. Все производства направлены в суд, а изъятые автомобили конфискованы в доход государства.