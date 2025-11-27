На Волині ввезені для ЗСУ автомобілі продавали за готівку

Регіональне управління БЕБ у Волинській області завершило два досудових розслідування щодо незаконного відчуження автомобілів, що при ввезенні в Україну декларувалися як техніка для Збройних Сил України. Про це повідомляє ТУ БЕБ у Волинській області.

В ході слідства з'ясовано та задокументовано, що двоє жителів Рівненщини купували авто в Європі та декларували їх як гуманітарні вантажі для ЗСУ. Для правдивості задуманого вони використовували реквізити благодійних організацій.

До ЗСУ 11 машин не дійшли

Фігуранти незаконно скористалися пільгами та не сплачували мита й податки. У такий спосіб вони ввезли щонайменше 11 автомобілів, які згодом продали за готівку.

Детективи БЕБ повідомили фігурантам про підозру у контрабанді підакцизних товарів та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Обвинувальні акти скеровано до суду.

Автомобілі для ЗСУ до армійських підрозділів не доїхали. Фото: БЕБ Волині

Пільги злочинцям держава не надавала

"Наші дії спрямовані виключно на тих, хто зловживає статусом гуманітарної допомоги. Благодійність – це про підтримку армії та держави. Використання гуманітарних механізмів для незаконного збагачення - неприпустиме. БЕБ жорстко реагує на такі факти, оскільки вони дискредитують волонтерів і завдають шкоди державним інтересам", – наголосила керівник ТУ БЕБ у Волинській області Лариса Ревіна.

Бізнес на техніці для захисників побудувати не вдалося. Фото: БЕБ Волині

Загалом у 2025 році детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області викрили шість схем незаконного ввезення транспортних засобів на територію України. Усі провадження скеровані до суду, а вилучені автомобілі конфісковані в дохід держави.