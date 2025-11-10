Cміттєвоз продали, хоча ввезли як "гуманітарку"

Досудове розслідування завершено і справу стосовно жителя Львівщини скерували до суду.

Як йдеться у повідомленнях регіонального управління Бюро економічної безпеки Львівщини та Львівської обласної прокуратури, фігурант справи "організував схему незаконного переміщення транспортного засобу через митний кордон України".

Econic ввозили для ЗСУ, але...

Спритний ділок під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ ввіз на територію України великогабаритну спецтехніку. На митниці в пункті перетину кордону він вказав, що 15-тонний автомобіль Mercedes-Benz Econic ввозиться для потреб військової частини.

Для ввезення товарів гуманітарного призначення тип транспортного засобу значення немає. Усі звикли, що зазвичай ввозяться пікапи, кросовери, автобуси, вантажівки, інколи спецтехніка, але перший ввезений сміттєвоз Mercedes-Benz Econic Haller саме для ЗСУ також потрапив у число гуманітарних вантажів.

Тут стоїть надбудова 24-кубового бункера одного з найвідоміших виробників Haller. Фото: БЕБ

Комунальна служба в/ч сміттєвоз не діждалася

Військові містечка, інститути, центри підготовки та навіть госпіталі мають власні комунальні служби, де така спецтехніка вкрай необхідна. Отож митниця оформила ввезення сміттєвоза за пільговим декларуванням.

Таким чином придбаний у Німеччині автомобіль Mercedes-Benz Econic з низьким входом до кабіни та двостулковими складними пасажирськими дверцятами автобусного типу без сплати митних платежів був внесений в Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги як вантажівка для ЗСУ.

При цьому ділок використав електронний підпис керівника благодійного фонду, який про таку оборудку навіть не здогадувався.

Тривісна 279-сильна вантажівка з надбудовою для збирання та транспортування твердих побутових відходів до військових не потрапила. Її ділок ввіз метою продажу, що і зробив – за готівку продав власнику приватного транспортного підприємства.

Розроблений план до Києва доведе, але не далі

Для реалізації схеми обвинувачений залучив двох чоловіків, які також не знали про його наміри. Один із них отримав транспортний засіб у Польщі та перетнув кордон, пред’явивши митникам фіктивну декларацію.

Другий – доставив автомобіль до Києва, де машину було продано комерційному підприємству. Це встановлено в ході слідства.

Mercedes-Benz Econic розроблявся з акцентом на низьку посадку та гарний огляд, що важливо для роботи у щільному міському трафіку. Фото: БЕБ

Сміттєвоз вилучили, його долю вирішуватиме суд

Під час слідчих дій детективи БЕБ вилучили незаконно ввезений та за фіктивними документами проданий транспортний засіб, вартість якого у разі законного ввезення на митну територію України становила б понад 1,6 млн грн.

Таким чином 63-річний львів’янин сяде на лаву підсудних. Як йдеться у звинувачувальному акті Львівської обласної прокуратури, ділку інкримінують контрабанду підакцизних товарів за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України.