Мусоровоз продали, хотя ввезли как "гуманитарку"

Досудебное расследование завершено и дело в отношении жителя Львовщины направили в суд.

Как говорится в сообщениях регионального управления Бюро экономической безопасности Львовской области и Львовской областной прокуратуры, фигурант дела "организовал схему незаконного перемещения транспортного средства через таможенную границу Украины".

Econic ввозили для ВСУ, но...

Ловкий делец под видом гуманитарной помощи для нужд ВСУ ввез на территорию Украины крупногабаритную спецтехнику. На таможне в пункте пересечения границы он указал, что 15-тонный автомобиль Mercedes-Benz Econic ввозится для нужд воинской части.

Для ввоза товаров гуманитарного назначения тип транспортного средства значения не имеет. Все привыкли, что обычно ввозятся пикапы, кроссоверы, автобусы, грузовики, иногда спецтехника, но первый ввезенный мусоровоз Mercedes-Benz Econic Haller именно для ВСУ также попал в число гуманитарных грузов.

Здесь стоит надстройка 24-кубового бункера одного из самых известных производителей Haller. Фото: БЭБ

Коммунальная служба в/ч мусоровоз не дождалась

Военные городки, институты, центры подготовки и даже госпитали имеют собственные коммунальные службы, где такая спецтехника крайне необходима. Поэтому таможня оформила ввоз мусоровоза по льготному декларированию.

Таким образом приобретенный в Германии автомобиль Mercedes-Benz Econic с низким входом в кабину и двустворчатыми складными пассажирскими дверцами автобусного типа без уплаты таможенных платежей был внесен в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи как грузовик для ВСУ.

При этом делец использовал электронную подпись руководителя благотворительного фонда, который о такой сделке даже не догадывался.

Трехосный 279-сильный грузовик с надстройкой для сбора и транспортировки твердых бытовых отходов к военным не попал. Ее делец ввез с целью продажи, что и сделал – за наличные продал владельцу частного транспортного предприятия.

Разработанный план в Киев доведет, но не дальше

Для реализации схемы обвиняемый привлек двух мужчин, которые также не знали о его намерениях. Один из них получил транспортное средство в Польше и пересек границу, предъявив таможенникам фиктивную декларацию.

Второй – доставил автомобиль в Киев, где машина была продана коммерческому предприятию. Это установлено в ходе следствия.

Mercedes-Benz Econic разрабатывался с акцентом на низкую посадку и хороший обзор, что важно для работы в плотном городском трафике. Фото: БЭБ

Мусоровоз изъяли, его судьбу будет решать суд

Во время следственных действий детективы БЭБ изъяли незаконно ввезенный и по фиктивным документам проданное транспортное средство, стоимость которого в случае законного ввоза на таможенную территорию Украины составила бы более 1,6 млн грн.

Таким образом 63-летний львовянин сядет на скамью подсудимых. Как говорится в обвинительном акте Львовской областной прокуратуры, дельцу инкриминируют контрабанду подакцизных товаров по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины.