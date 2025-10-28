За продаж "армійських" авто жителю Волині присудили штраф

У суді було доведено продаж підприємцем чотирьох автомобілів, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги.

Як йдеться у вироку суду в реєстрі відкритого доступу reyestr.court.gov.ua, фігурант справи організував схему з продажу гуманітарних авто на понад 1,8 млн грн (1 881 244 грн).

Підсудний визнав себе винним. В ході розгляду доведено, що він діяв умисно з корисливих мотивів, "усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій".

Упродовж червня-липня 2025 року, фігурант справи "здійснив реалізацію транспортних засобів, ввезених на митну територію України під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги".

Щоразу техніка ввозилася й декларувалася у поданнях до митного органу як гуманітарна допомога на адресу благодійної організації "Робимо добро спільно". Таким чином за вказаний час було ввезено чотири легкові автомобілі, з-поміж яких Audi A6, BMW X5, Jeep Grand Cherokee та Audi Q7.

Суд призначив підсудному штраф у розмірі 15 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 000 гривень та позбавив права займатися діяльністю, пов`язаною із ввезенням на митну територію України підакцизних товарів, строком на 1 рік, без конфіскації майна.

Вилучені в ході обшуків до кімнати зберігання речових доказів ТУ БЕП у Волинській області мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max та грошові кошти в сумі 10 000 американських доларів США повернуто власнику.