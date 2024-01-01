Вантажівки MAN TGX до армійської логістики не дійшли, бо їх продали на Волині

Аферу з транспортом викрили детективи територіального управління безпеки Бюро економічної безпеки у Волинській області. Про це йдеться в розповіді на ФБ-сторінці відомства.

В ході слідства детективи встановили, що фігурант купив два вантажні автомобілі марки MAN TGX у країнах Європейського Союзу. Під час перетину митного кордону він задекларував магістральні тягачі як гуманітарну допомогу, використовуючи для цього реквізити благодійної організації.

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Таке митне оформлення дозволяє не сплачувати в бюджет належні митно-податкові платежі. Це звичайна практика, дозволена законодавством України для ввезення автомобілів гуманітарного призначення.

Тож волинянин не сплатив ввізне мито та податки при імпорті транспортних засобів. Однак замість передачі автомобілів до Сил оборони чи для гуманітарних місій чоловік почав продавати машини...

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Детективи завершили досудове розслідування щодо неправдивого волонтера й спрямували справу до суду. Міру покарання там буде визначено вже найближчим часом.